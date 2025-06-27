Брянские бизнесмены подарили мотоциклы отряду «БАРС-Брянск»

Бизнесмены Фокинского района подарили мотоциклы отряду «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в городской администрации.

В канун Дня партизан и подпольщиков на Партизанской поляне прошёл торжественный митинг. У стелы «Партизанское движение на Брянщине» собрались жители, ветераны труда и юнармейцы. Митинг открыл бывший руководитель района и действующий заместитель командира «БАРС-Брянск» Александр Гаврилов.

«В этом святом для нас месте мы отдаем дань памяти партизанам и подпольщикам, которые, не щадя своей жизни, освобождали нашу землю от фашистов. Сегодня нам вновь пришлось взять оружие в руки, и бойцы БАРСа благодарны всем тем, кто оказывает помощь», — сказал Александр Гаврилов

Руководство коммерческой организации «ЭкстраМед» подарило отряду пару кроссовых мотоциклов. А сотрудники Фокинской районной администрации вручили активистам благодарности.

В завершении участники митинга возложили цветы к Вечному огню.