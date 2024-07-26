Брянские депутаты поддержали новую выплату для медиков

Брянские депутаты поддержали новую выплату в один миллион рублей для медиков. Об этом сообщили в региональном парламенте.

В трёх чтениях депутаты Брянской областной думы поддержали законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников на территории Брянской области». Так, выплата в миллион рублей предназначена врачам, которые заключили с начала года первый трудовой договор с подведомственной департаменту здравоохранения организации на пять лет.

«Также получить поддержку смогут доктора с узкой специализацией, например, инфекционисты, фтизиатры, судебно-медицинские эксперты. Размер единовременной денежной выплаты среднему медицинскому персоналу составит полмиллиона рублей», — сообщил Валентин Суббот.

Региональная программа «Губернаторский миллион» направлена на комплектование профильных госучреждений кадрами.