Брянские депутаты поддержали новую выплату для медиков

Брянские депутаты поддержали новую выплату в один миллион рублей для медиков. Об этом сообщили в региональном парламенте.
В трёх чтениях депутаты Брянской областной думы поддержали законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников на территории Брянской области». Так, выплата в миллион рублей предназначена врачам, которые заключили с начала года первый трудовой договор с подведомственной департаменту здравоохранения организации на пять лет.
«Также получить поддержку смогут доктора с узкой специализацией, например, инфекционисты, фтизиатры, судебно-медицинские эксперты. Размер единовременной денежной выплаты среднему медицинскому персоналу составит полмиллиона рублей», — сообщил Валентин Суббот.
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