Брянские девятиклассники сдали ещё четыре экзамена
Брянские девятиклассники сдали государственные экзамены ещё по четырем предметам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Брянской области продолжается основной этап государственной аттестации выпускников школ. Накануне более 1400 девятиклассников сдали ОГЭ ещё по четырем предметам. 939 школьников выбрали биологию. ОГЭ по информатике сдали 256 человек, по физике — 151, по литературе — 106.
Экзамены прошли в 35 пунктах на базе школ Брянской области. Результаты станут известны до 1 июля.
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