Брянские дорожники и коммунальщики в усиленном режиме противостоят стихии

К работе на дорогах Брянска привлечена техника сторонних организаций.

Брянские коммунальные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада, который принес в европейскую часть страны балканский циклон «Волькер».

Как сообщает региональный оперштаб, дорожники, готовясь к разгулу стихии, задействовали в устранении ее последствий не только собственные силы, но и технику сторонних организаций, с которыми заблаговременно заключили соответствующие договоры.

Работы начались ночью, а сейчас Брянск расчищают от снежных завалов более 80 единиц техники и почти 300 человек.

В частности, в Фикинском районе работают семь машин КДМ, два самосвала, два погрузчика, два грейдера и три трактора, а 47 человек убирают снег вручную.

Спецтехника работает на дорогах, тракторы — на тротуарах, грейдеры расширяют проезжую часть на Московском проспекте, а по завершении этих работ отправятся в частный сектор. Рабочие чистят снег на остановках, пешеходные переходах и в местах, куда не добраться технике.