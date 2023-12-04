Брянские дорожники убрали от снега более 11 тыс километров магистралей

На выходных дорожники убрали от снега более 11 тыс километров магистралей Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В регионе коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. В минувшие выходные на дорогах работали 383 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники. Специлаисты очистили от снега 11571 км проезжей части и 3608 км обочин на дорогах регионального и межмуниципального значения. 5044 километров автодорог обработали от гололёда. На это израсходовали 6218 тонн песко-соляной смеси.