Брянские дорожники за два дня отремонтировали мост через Балку в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За два дня сотрудники дорожного управления города Брянска и строители «Брянскавтодора» отремонтировали покрытие на мосту через реку Болва. Он соединяет Бежицкий и Володарский районы.

Рабочие сняли старый асфальт и уложили более 300 тонн нового. Деформационные швы проложили специальной стыковочной лентой. Специалистам осталось только нанести разметку. Эти работы пройдут на инженерном сооружении в ночь на субботу.