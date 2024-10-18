Брянские дорожники за два дня отремонтировали мост
Брянские дорожники за два дня отремонтировали мост через Балку в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
За два дня сотрудники дорожного управления города Брянска и строители «Брянскавтодора» отремонтировали покрытие на мосту через реку Болва. Он соединяет Бежицкий и Володарский районы.
Рабочие сняли старый асфальт и уложили более 300 тонн нового. Деформационные швы проложили специальной стыковочной лентой. Специалистам осталось только нанести разметку. Эти работы пройдут на инженерном сооружении в ночь на субботу.
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