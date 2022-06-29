Брянские фермеры съехались в Кокино

Аграрии региона получили благодарности и грамоты.

В Брянском государственном аграрном университете прошёл II съезд ассоциации «Фермеры Брянщины», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На форум приехали главы крестьянско-фермерских хозяйств, руководители сельских кооперативов, представители связанных с аграрной сферой организаций и учреждений.

Главы фермерских хозяйств Николай Суворов из Карачевского района и Александр Гордеев из Навлинского района получили почётные грамоты от губернатора Брянской области. Грамотами и благодарности от департамента сельского хозяйства и ассоциации «Фермеры Брянщины» вручили и другим представителям фермерских хозяйств региона.

А в фойе университета развернули выставку продукции. Ягоды, сыр и молоко можно было не только увидеть, но и попробовать.