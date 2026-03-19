Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине быстро добраться до роддома

2026, 19 марта 09:41

Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине быстро добраться до роддома. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В ночь с 9 на 10 марта на автомобильной дороге федерального значения около посёлка Глинищево к сотрудникам отдельного батальона ДПС обратился взволнованный водитель автомобиля «ВАЗ». Мужчина рассказал, что у его супруги начались роды и ей срочно требуется медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции Сергей Тинюнин и Александр Москаленко, включив на служебной машине проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, оперативно сопроводили автомобиль с роженицей в больницу. Женщина вовремя получила помощь.

Стражи порядка пришли на выписку. Она поздравили родителей с радостным событиям. А семья поблагодарила полицейских за помощь в трудный момент.