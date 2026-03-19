Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине быстро добраться до роддома

2026, 19 марта 09:41
Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине быстро добраться до роддома. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

 

В ночь с 9 на 10 марта на автомобильной дороге федерального значения около посёлка Глинищево к сотрудникам отдельного батальона ДПС обратился взволнованный водитель автомобиля «ВАЗ». Мужчина рассказал, что у его супруги начались роды и ей срочно требуется медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции Сергей Тинюнин и Александр Москаленко, включив на служебной машине проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, оперативно сопроводили автомобиль с роженицей в больницу. Женщина вовремя получила помощь.

Стражи порядка пришли на выписку. Она поздравили родителей с радостным событиям. А семья поблагодарила полицейских за помощь в трудный момент.

Спасатели усилят темпы поисков провалившегося под лёд мальчика в Брянске
19 марта 10:44
Спасатели усилят темпы поисков провалившегося под лёд мальчика в Брянске
Итоги года Росреестра: Брянская область делает шаг к «цифре» и эффективному землепользованию
19 марта 10:23
Итоги года Росреестра: Брянская область делает шаг к «цифре» и эффективному землепользованию
Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на первенстве ЦФО
19 марта 10:10
Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на первенстве ЦФО

