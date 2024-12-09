Брянские инспекторы ГИБДД помогли вытащить из сугроба легковушку

Брянские инспекторы ГИБДД помогли вытащить из сугроба на трассе легковушку. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Во время непогоды сотрудники дорожно-патрульной службы Брянской области не только следят за безопасностью на дорогах, но и проводят «спасательные» операции на федеральных трассах

Так, на 352 километре автодороги М-3 «Украина» полицейские помогли вытащить из снега, съехавший в кювет Volkswagen Polo. Правоохранители осуществляли регулировочные действия иобеспечивали бесперебойное движение транспорта.