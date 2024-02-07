Брянские инспекторы помогли автомобилисту вытащить машину из сугроба поздней ночью. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

26 января глубокой ночью инспекторы ОГИБДД Александр Филимонцев и Павел Филонов при несении службы в Трубчевском районе заметили мужчину, который шёл по краю проезжей части и пытался остановить машину. Оказалось, что его автомобиль застрял в снегу.

Правоохранители помогли мужчине вызволить транспорт. Водитель поблагодарил инспекторов и продолжил путь. А в социальных сетях стражам порядка выразила слова благодарности его супруга.

«Очень приятно, что государственные органы не остаются в стороне и оказывают помощь людям даже в отдаленных местах Брянской области», – написала женщина.