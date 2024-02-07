Брянские инспекторы помогли автомобилисту вытащить машину из сугроба
Брянские инспекторы помогли автомобилисту вытащить машину из сугроба поздней ночью. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
26 января глубокой ночью инспекторы ОГИБДД Александр Филимонцев и Павел Филонов при несении службы в Трубчевском районе заметили мужчину, который шёл по краю проезжей части и пытался остановить машину. Оказалось, что его автомобиль застрял в снегу.
Правоохранители помогли мужчине вызволить транспорт. Водитель поблагодарил инспекторов и продолжил путь. А в социальных сетях стражам порядка выразила слова благодарности его супруга.
«Очень приятно, что государственные органы не остаются в стороне и оказывают помощь людям даже в отдаленных местах Брянской области», – написала женщина.
Читайте также
Новости регионов
Турнир дружбы
Соревнования «Лиги Дружбы Россия-Беларусь» стали частью проекта к 90‑летию Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!». Среди участников были спортсмены из разных городов России, а также Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль прошёл в академии спорта при поддержке «Единой России», Концерна «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола региона. Состязания для сильнейших За звание лучших боролись девушки и юноши из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы, Казани,
Zа Самбо
В Смоленске прошли соревнования по самообороне без оружия. В середине февраля Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской