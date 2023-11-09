Брянские кадеты получили награды за военно-патриотические мероприятия

Брянские кадеты получили памятные медали за участие в военно-патриотических мероприятиях. Об это сообщили в городской администрации.

В кадетской школе имени Героя России Валерия Шкурного в Брянске прошло торжественное мероприятия. Заместитель губернатора региона Валентина Миронова наградила педагогом и учащихся за участие в военно-патриотических мероприятиях. Кадеты получили памятные медали «80 лет освобождения Брянской области» и грамоты департамента образования и науки Брянской области.

Кроме того, участники церемонии почтили минутой молчания память Героя России Валерия Шкурного и кавалера ордена Мужества капитана Кирилла Данечкина. Выпускник кадетской школы погиб на спецоперации.