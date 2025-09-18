Брянские кадеты участвуют в смене «Служить России» в детском центре во Владивостоке. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Во всероссийском детском центре «Океан» в городе Владивостоке проходит X смене «Служить России». В ней принимают участие лучшие команды кадетских корпусов и классов из 20 регионов страны. В их число вошли воспитанники Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного.

Более двух недель ребята состязались в соревнованиях по общефизической, строевой и огневой подготовке, военно-спортивной игре на местности «Сильная Россия» и турнире по лазертагу. Кроме того, кадеты встретились с Героями России и Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым Сергеем. Они обсуждали важность осознанного выбора профессии.

Смена завершится спортивным походом «Направляясь к вершине!» и торжественным парадом, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.