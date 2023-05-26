Брянские летние лагеря проверила комиссия

Летние оздоровительные лагеря в Брянской области перед каникулами проверила комиссия из чиновников и правоохранителей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Межведомственная комиссия проверила готовность организаций для отдыха детей к сезону. Вошли в неё сотрудники полиции, МЧС, Роспотребнадзора, инспекции труда и профильных департаментов правительства и администраций.

Комиссия проверила организацию охраны лагерей, в том числе наличие ограждения, системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации. Спасатели обращали внимание на планы эвакуации и средства пожарной безопасности. Также проверяли состояние спортивного оборудования и готовность к работе пищеблоков, медицинских пунктов. Представители Роспотребнадзора давали санитарно-эпидемиологическое заключение. Также повышенное внимание уделяли подготовке кадров для работы с детьми.

Комиссия решила, что большинство организаций готовы к работе. А недочеты носят режимный характер и их устранят.