Брянские машиностроители получили почётные звания

В профессиональный праздник брянские машиностроители получили почетные звания и награды.
В Хрустальном зале регионального Правительства прошло торжественное мероприятие в честь Дня машиностроителя.
«Ваш профессиональный день — знаковая дата для Брянщины. Ведь машиностроение было и остается одним из ведущих направлений промышленной отрасли региона. Продукция таких гигантов как БМЗ, Брянсксельмаш, Автомобильного завода и многих других предприятий прославили Брянскую область далеко за ее пределами. Это уже определенный «знак качества». И мы гордимся вашими достижениями!» – сказал председатель регионального парламента Валентин Суббот.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник сборочного цеха № 304 Карачевского завода «Электродеталь» Валентина Серкова и оператор крутильного оборудования Брянского камвольного комбината Валентина Козлова. Также за вклад в развитие промышленности и многолетний труд Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получили заведующая производством административно-хозяйственного управления Брянского машиностроительного завода Нина Савиночкина, гендиректор Карачевского завода «Электродеталь» Евгений Ли и начальник участка отдела главного энергетика Брянского машиностроительного завода Владимир Ивашутин.
Ещё 23 сотрудника машиностроительной отрасли региона получили почетные грамоты, знаки и медали.
23.09.2022 14:40
Модернизированное производство по сборке пути открылось на станции Вязьма-Брянская в Смоленской области
Новая технологическая линия позволит нарастить выпуск продукции вдвое. На станции Вязьма-Брянская в Смоленской области открылась первая в России автоматизированная линия по сборке рельсошпальной решетки со всеми видами скреплений. Она основана на отечественной разработке Хабаровского центра Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД». Новая технологическая линия позволит нарастить выпуск продукции вдвое – с 500 до 1000
21.09.2022 16:56
Экологичная котельная заработает на станции Смоленск-Центральный
С начала отопительного сезона на станции Смоленск-Центральный в Смоленской области заработает новая экологичная котельная. После проведения модернизации эта угольная котельная была переведена в электрическую. Переход на экологичный принцип работы исключит выброс в атмосферу порядка 16 тонн загрязняющих веществ в год и обеспечит потребность в теплоснабжении производственных зданий железнодорожных предприятий. В настоящее время в Смоленской области
21.09.2022 14:00
Как дозвониться?
В Смоленской области наведут порядок в работе регистратур поликлиник, чтобы граждане могли без проблем туда дозвониться и получить необходимую помощь и консультацию. Этого потребовал после посещения Вяземской ЦРБ. Во время визита в медицинское учреждение к главе региона обратилась местная жительница по имени Валентина с жалобами на работу медиков. Пенсионерка не могла дозвониться до регистратуры районной поликлиники,
21.09.2022 13:59
Главные темы
О чём говорили на совещании с главами районов? Проведение диспансеризации в регионе, ход благоустройства дворов и скверов и проверка состояния детских площадок. Эти темы были подняты в ходе совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. Обсуждение проходило в формате видеоконференцсвязи. О результатах проведённой работы, планах и принятых решениях рассказал глава региона. Будьте здоровы!