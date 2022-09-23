Брянские машиностроители получили почётные звания

В профессиональный праздник брянские машиностроители получили почетные звания и награды.

В Хрустальном зале регионального Правительства прошло торжественное мероприятие в честь Дня машиностроителя.

«Ваш профессиональный день — знаковая дата для Брянщины. Ведь машиностроение было и остается одним из ведущих направлений промышленной отрасли региона. Продукция таких гигантов как БМЗ, Брянсксельмаш, Автомобильного завода и многих других предприятий прославили Брянскую область далеко за ее пределами. Это уже определенный «знак качества». И мы гордимся вашими достижениями!» – сказал председатель регионального парламента Валентин Суббот.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник сборочного цеха № 304 Карачевского завода «Электродеталь» Валентина Серкова и оператор крутильного оборудования Брянского камвольного комбината Валентина Козлова. Также за вклад в развитие промышленности и многолетний труд Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получили заведующая производством административно-хозяйственного управления Брянского машиностроительного завода Нина Савиночкина, гендиректор Карачевского завода «Электродеталь» Евгений Ли и начальник участка отдела главного энергетика Брянского машиностроительного завода Владимир Ивашутин.

Ещё 23 сотрудника машиностроительной отрасли региона получили почетные грамоты, знаки и медали.