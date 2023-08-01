Брянские медики работают в Северодонецке ЛНР

Брянские медики из «Поезда здоровья» работают в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

«Поезд здоровья» из Брянска приехал в город Северодонецк Луганской Народной Республики. Специалисты провели комплексный профилактический осмотр жителей в местной больнице. Прием вели терапевт, невролог, хирург, офтальмолог и отоларинголог. Также все желающие смогли пройти исследование крови на простатический специфический антиген (ПСА).

Основная часть пациентов – граждане от 60 лет и старше. Медики работали без перерыва и принимали всех, кто пришел.

С врачами из Брянска встретился глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов.

«Благодарю всех специалистов, а также губернатора Брянской области Александра Богомаза, который не забыл о Северодонецке и знает, что такое настоящая мужская дружба. Спасибо. Уверен, что на этом наше сотрудничество не закончится» , – подчеркнул Моргунов.