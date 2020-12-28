Брянские отели и рестораны готовят новогодние программы

Брянские заведения индустрии гостеприимства завлекают клиентов на Новый год скидками.

Брянские отели начали предлагать скидки желающим остановиться там в новогоднюю ночь, а многие рестораны объявили старт бронирования столиков на вечер 31 декабря.

Нельзя исключить, что для некоторых заведений общепита стремление заработать больше прибыли в новогоднюю ночь окажется сильнее запрета на работу после 23:00.

Спрос на услуги заведений общепита увеличился уже и сейчас, в преддверье праздников.

Мнения брянцев. обсуждающих происходящее в интернете разделилсь. Одни относятся с пониманием и видят за стремлением людей как следует повеселиться на Новый год стремление забыть уходящий 2020 «как страшный сон». Другие настроены скептически и прогнозируют рост заболеваемости корнавирусом после праздников, причиной которого считают возможные нарушения карантинных ограничений.

Ранее мы сообщали, что многие брянцы настроены прогинорировать запрет властей на новогодние корпоративы.