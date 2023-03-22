Брянские парки готовятся к летнему сезону

Шесть парков Брянска готовятся к началу летнего сезоны. Об этом сообщили в городской администрации.

В Городское объединение парков культуры и отдыха входят шесть территорий: парки 1000-летия Брянска, Толстого, Пушкина, «Майский», «Юность» и парк культуры и отдыха железнодорожников. Сейчас они готовятся к началу сезона.

В парке 1000-летия Брянска восстановят пилон «Курган Бессмертия», установят новый 3D забор у аттракциона «Колесо обозрения». Рабочие также отремонтируют детскую и воркаут-площадки, покрасят 57 скамеек и столько же урн.

В парке-музея имени А.К. Толстого специалисты занимаются фигурами из дерева.

«Деревянные скульптуры подвержены сильному гниению и требуют больших реставрационных работ. В этом году будут приведены в порядок скульптуры «Сошлись семеро», «Ворона и лисица», «Колдунья» и другие. Появятся и новые резные фигуры», — отметил начальник управления культуры Эдуард Амелькин.

Ремонтные и восстановительные работы идут также в других парках. Также продолжаются пусконаладочные работы аттракционов, ремонт и замена освещения и благоустройство клумб.

Сезон откроют 1 мая. До осени в парках Брянска запланированы более 1100 мероприятий.