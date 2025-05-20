Брянские партии активизировались перед осенними выборами: кто и как борется за избирателя

Брянская область активно готовится к единому дню голосования 14 сентября, когда пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы в областную думу, а также основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Сайт АиФ-Брянск разложил предвыборный пасьянс.

В борьбе за губернаторское кресло пока особой интриги нет. Действующий глава региона Александр Богомаз, получивший в феврале напутствие от президента В. Путина, уверен в себе. За его плечами впечатляющий послужной список: при его руководстве регион стал лидером по урожайности зерновых и производству картофеля, а объемы сельхозпроизводства выросли втрое.

Между тем политические партии Брянской области заметно оживились. В региональном парламенте восьмого созыва представлены пять политических сил: «Единая Россия» (51 депутат), ЛДПР (5), КПРФ (2), «Справедливая Россия» и «Родина» (по одному).

Депутаты от всех фракций активно работают в районах области — недавно они посетили Карачев и Жуковку. По словам председателя думского комитета Светланы Кудиновой, такие выезды помогают понять реальные потребности жителей и формировать законотворческую деятельность.

Брянские либерал-демократы, занимающие второе место по количеству мандатов, возобновили приемы граждан после двухмесячного перерыва. Примечательно, что в партию входит Сергей Антошин — бывший вице-мэр Брянска, ныне возглавляющий отряд «БАРС».

Коммунисты под руководством Андрея Архицкого проводят «Народный референдум» — опрос жителей по актуальным федеральным и региональным вопросам, а также активно пополняют свои ряды.

Справедливороссы во главе с Алексеем Тимошковым делают ставку на спортивные мероприятия — недавно партия организовала футбольный турнир и шашечный фестиваль.

«Родину» в облдуме представляет директор областной научной библиотеки Геннадий Селебин, который успевает совмещать партийную работу с профессиональной деятельностью.