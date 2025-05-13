Брянские педагоги участвуют во всероссийском конкурсе в Республике Башкортостан
Брянские педагоги участвуют во всероссийском конкурсе в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Республике Башкортостан стартовал очный этап X всероссийского профессионального конкурса «АРКТУР». В Уфе собрались 250 педагогов, методистов и руководителей со всей России.
Регион представляют педагог Ольга Миронова, методисты Анна Савочкина и Наталья Ермакова из Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина, а также педагог-организатор брянского Центра технического творчества Ольга Ясицкая. Они продемонстрируют своё мастерство в четырёх номинациях.
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