Брянские пенсионеры игнорируют вакцинацию

Об этом заявил директор регионального департамента здравоохранения.

Брянские пенсионеры не спешат вакцинироваться от коронавирусной инфекции, несмотря на ограничительные меры. Об этом на заседании оперативного штаба заявил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

«К сожалению, среди людей старше 60 лет, в группе риска, процент вакцинации остается низким. На сегодня привиты 146 240 человек, что составляет 49% от всех жителей старше 60 лет», – сообщил Галаганов.

Он также отметил, что «вакцина есть в полном объеме и в достаточных количествах».