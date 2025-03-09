Брянские пловцы завоевали четыре медали всероссийских соревнований

Две брянские спортсменки завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic 2025 прошли в городе Руза Московской области.

В первый же день соревнований воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Дельфин»

Мария Колесникова выступила дистанциях 200 метрах на спине и 50 метров на спине. Девушка завоевала бронзовые медали.

Представительница учебно-спортивного ДОСААФ города Брянска завоевала две серебряные медали на дистанциях 50 метров и 200 метров баттерфляем.