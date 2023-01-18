Брянские полицейские будут дежурить у купелей и храмов на Крещение

В ночь на Крещение брянские стражи порядка будут дежурить у купелей и храмов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области в ночь с 18 на 19 января пройдут богослужения и купания, посвященные празднованию Крещения Господня. На мероприятия сотрудники полиции будут осуществлять пропускной режим, а также охранять безопасность участников.

Полицейские обследуют и возьмут под охрану места проведения мероприятий. Безопасность также будут обеспечивать Росгвардия, представители казачества и добровольных народных дружин.

Сотрудники УМВД России по Брянской области просят не брать на мероприятия крупногабаритные вещи, ножи и оружие, аэрозольные баллончики, спиртное и пиротехнику.