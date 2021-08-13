Брянские полицейские поймали последнюю участницу ОПГ бутлегеров

Обвиняемой грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

В 2017 году обвиняемая, в составе организованной группы из восьми человек, в Выгоничском районе незаконно производила алкогольную продукцию. При это ипользовались поддельные акцизные марки и чужие товарные знаки.

Всего они произвели алкоголя на сумму более 19 миллионов рублей, ущерб государству составил более 8 миллионов рублей, а правообладателям товарных знаков причинили ущерб на сумму около 9 миллионов рублей.

В 2018 году семь участников преступной группы поймали и осудили, но последняя скрылась от органов следствия.

В апреле 2021 года 40-летнюю преступницу нашли и задержали.

Теперь она может сесть в тюрьму на 12 лет.