Брянские полицейские получили награды в честь профессионального праздника

2025, 11 ноября 11:04 Общество
Брянские полицейские получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

10 ноября в России отметили День сотрудника органов внутренних дел. В честь праздника в Хрустальном зале регионального Правительства прошло торжественное мероприятие. Стражей порядка поздравили губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Щеглов, а также представители других силовых структур и Брянской епархии.

«Сегодня с учетом специальной военной операции на сотрудников полиции возлагаются особые полномочия. Они работают в условиях военного времени. В созданных сводных отрядах полиции с риском для жизни осуществляется в приграничных районах охрана общественного порядка и безопасности, выполняются сложные оперативные задачи по защите государственных интересов», – подчеркнул Александр Богомаз. 

Отличившиеся сотрудники брянской полиции получили награды Министерства внутренних дел Российской Федерации, главы региона, Брянской областной Думы, главного федерального инспектора по Брянской области, руководителей города Брянска. Также грамоты вручили представителям отрядов «Юный страж порядка».

