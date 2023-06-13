Брянские полицейские получили награды в честь юбилея

Брянские полицейские получили награды в честь 305- летия ведомства. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В этом году российская полиция отмечает юбилей – 305 лет со дня образования. В Управлении МВД России по Брянской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой памятной дате. Начальник региональной полиции Владислав Толкунов вручил отличившимся страдаем порядка награды.

Кроме того, в этот день руководители УМВД России по Брянской области возложили цветы к стеле в Сквере Мужества. Они почтили память погибших сотрудников ОВД.