Брянские полицейские поздравили ветерана с юбилеем

Брянские полицейские поздравили ветерана с 90-летним юбилеем. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Подполковнику милиции в отставке Александру Фирсову исполнилось 90 лет. Юбиляра пришли поздравить начальник УМВД России по Брянской области Алексей Солдатов, замначальника Алексей Егоров и председатель Совета ветеранов ОВД Игорь Пудиков. Они вручили ему подарки, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Александр Фирсов проработал в органах внутренних дел более 30 лет. Он начал служить в милиции на должности участкового инспектора милиции в поселке Белые Берега. Затем он работал в подразделениях уголовного розыска, а также возглавлял районные отделы внутренних дел. Александр Фирсов вышел в отставку в 1987 году с должности начальника отдела уголовного розыска УВД Брянского облисполкома.