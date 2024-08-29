Брянские полицейские собрали канцтовары для детей из Курской области

Брянские полицейские собрали канцтовары для детей, прибывших в регион из Курской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции Брянской области приняли участие в акции #МЫВМЕСТЕ. Они купили рюкзаки, тетради, альбомы, папки и пеналы с канцелярскими принадлежностями. Школьные наборы полицейские передали детям, прибывшим в регион из Курской области.