Брянские полицейские спасли провалившегося под лёд рыбака

Брянские полицейские спасли рыбака, провалившегося под лёд на озере в Суземском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Днём 7 марта в единую службу спасения поступила информация о происшествии на озере Авангард в Суземском районе. В 30 метрах от берега под лёд провалился рыбак. Самостоятельно выбраться из воды мужчина не мог.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Участковый уполномоченный полиции Евгений Пантюхов и оперуполномоченный уголовного розыска Александр Мищенко на лодке добрались до мужчины, вытащили его и доставили на берег.

41-летнего рыбака отвезли в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.