Брянские полицейские вернули прогульщиков в школы

В регионе завершился четвертый этап профилактического мероприятия «Подросток».

В УМВД России по Брянской области подвели итоги четвертого, завершающего этапа профилактического мероприятия «Подросток». Его основной целью стало выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям после летних каникул, и возобновление учебного процесса.

Правоохранители привлекли к административной ответственности 50 родителей за пропуски детьми учебных занятий без уважительных причин, 118 родителей – за нарушение подростками комендантского часа, более 30 – за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и употребление алкоголя подростками в возрасте до 16 лет.

В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей доставлены три брянских подростка.