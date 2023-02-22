Брянские полицейские вернули родным ветерана пропавший 30 лет назад орден

Брянские полицейские вернули родным ветерана Великой Отечественной войны орден, украденный 30 лет. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска Брянска провели обыск в квартире 47-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Там стражи порядка обнаружили три наградных знака: орден Красной звезды и ордена Отечественной войны I и II степени. Мужчина утверждал, что несколько лет назад неизвестный заказчик просил их переплавить для изготовления серебряных украшений.

Правоохранители провели экспертизы и выяснили, что награды подлинные. Запросы в архивы Минобороны Российской Федерации позволили установить двух из трёх орденоносцев.

Так, орденом Отечественной войны II степени в 1985 году была награждена уроженка Брянска Клавдия Семёновна Иноземцева. Украли награду около 30 лет назад. Ветеран не дожила до момента его возвращения.

Награду полицейские вернули родным Клавдии Семёновны. Сын и внучка женщины обрадовались возвращению памятной реликвии в семью.