Брянские проекты прошли в финал Всероссийской туристской премии

Девять проектов из Брянской области прошли в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
На Всероссийской туристской премии «Маршрут года» подвели итоги окружного этапа. Так, из 24 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов на конкурс подали 175 проектов.
Брянская область представила девять работ в семи номинациях. Например, в «Лучший военно-исторический маршрут» прошли сразу два проекта: «Брянск на страже границ» и туристический патриотический маршрут «Партизанскими тропами Брянщины». Также несколько работ боролись за признание в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут».
По итогам окружного этапа все брянские проекты вышли в финал. А итоги Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2023 подведут в конце октября в Уфе.
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