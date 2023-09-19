Брянские проекты прошли в финал Всероссийской туристской премии

Девять проектов из Брянской области прошли в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

На Всероссийской туристской премии «Маршрут года» подвели итоги окружного этапа. Так, из 24 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов на конкурс подали 175 проектов.

Брянская область представила девять работ в семи номинациях. Например, в «Лучший военно-исторический маршрут» прошли сразу два проекта: «Брянск на страже границ» и туристический патриотический маршрут «Партизанскими тропами Брянщины». Также несколько работ боролись за признание в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут».

По итогам окружного этапа все брянские проекты вышли в финал. А итоги Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2023 подведут в конце октября в Уфе.

Возрастные ограничения 6+