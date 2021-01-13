Брянские рыбаки стали активнее использовать средства спасения

Доля любителей зимней рыбалки, которые выходят на лед со спассредствами, выросла с 50% до 90%.

Мэрия Брянска сообщила о результатах ежедневных рейдов городского управления ГОЗНТЧС по местам массовой зимней рыбалке в черте города.

Спасатели патрулируют такие популярные у поклонников подледного лова места как Десна, озеро ГРЭС в п. Белые Берега, озеро Мутное, озеро ДСК, карьер бывшего завода керамзитогравия, озеро у завода «Брянский Арсенал», озеро Баллон, пять озёр Орлик, озеро Радицкое. Рыбакам они вручают памятки по безопасному нахождению на льду.

Во время каникул спасатели также провели три межведомственных рейда 5,7 и 9 января.

Отмечается, что только на озерах Орлик за день могут собираться до ста рыбаков.

Согласно постановлению правительства региона, при выходе на лед рыбаки обязаны иметь при себе средства спасения. И работа спасателей дает результаты. Если в декабре их наличием могли похвастаться не более половины рыбаков, то в январе они есть у 90% любителей подледного лова, выходящих на брянские водоемы.