Брянские школьники из приграничных районов могут избежать ЕГЭ

Школьники из приграничных районов Брянской области могут избежать ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом сообщили пресс-службе регионального парламента.

Госдума единогласно приняла закон об особом порядке аттестации в школах приграничных территорий России.

«Правительство РФ в 2023 году распространит на отдельные общеобразовательные организации особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), а также приема на обучение в вузы и колледжи. Она будет проходить аналогично тому, как это организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках», — отметила председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева.

Выпускники школ также смогут выбрать, что сдавать для поступления в вуз или колледж — единый государственный экзамен или вступительные испытания образовательной организации.

«Перечень образовательных организаций, в которых будет действовать особый порядок, утвердит Минпросвещения совместно с Рособрнадзором», — одобавила Людмила Журавлева.

Новые нормы коснутся порядка госаттестации и поступления в вузы в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, .