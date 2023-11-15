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Брянские школьники обсудили сохранение народной культуры с лауреатом Премии Правительства России

2023, 15 ноября 13:22 Общество
Брянские школьники обсудили сохранение народной культуры с лауреатом Премии Правительства России
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Брянские школьники обсудили важность сохранения народной культуры с лауреатом Премии Правительства России Иваном Булаткиным. Об этом рассказали в региональном департаменте образования. 

В Брянской области прошёл цикл встреч молодежи с заведующим сектором традиционной народной культуры методического центра «Народное творчество», руководителем народного фольклорного семейного ансамбля «Горошины» Иваном Булаткиным. Он также является заслуженным работником культуры Брянской области и лауреатом Премии Правительства РФ «Душа России».

Встречи прошли в Брянской областной детской библиотеке, Жуковской центральной библиотеке и библиотеке Центра образования «Перспектива» Брянска. Школьники узнали о фольклорных экспедициях по деревням и сёлам области. Участники обсудили важность сохранения традиционной народной культуры.

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