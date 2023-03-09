Брянские школьники победили на Всероссийском марафоне «Разные. Смелые. Молодые». Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Полгода длился Всероссийский марафон «Разные. Смелые. Молодые». Он проходил при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». В конкурсе участвовали 213 команд из 60 регионов. В их числе и учащиеся брянского центра одаренных детей.

Команда молодежного клуба «Феникс» стала победителем. Ребята вошли в ТОП-50 лучших. Их пригласили на творческий фестиваль во Всероссийский детский центр «Смена»