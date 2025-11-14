Брянские школьники победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

12 брянских школьников стали победителями и призёрами во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В международном детском центре «Артек» прошла церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена». Это – флагманский проект Движения Первых. Он проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В финал конкурса вышли более 1500 ребят, в том числе – 12 представителей Брянской области.

В категории «Вызов: Предпринимай!» победу одержали десятиклассники Юлиана Гуня и Александр Панков. Они стали обладателями премий в один миллиона рублей. Ещё десять брянских школьников стали лауреатами I и II степени.

«Ваш триумф — прекрасный пример для всех брянских школьников. Нет никаких сомнений, что ваши таланты, знания и умения станут залогом дальнейших ярких достижений и побед во славу родной Брянщины и нашего Отечества», – поздравила школьников директор департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева.