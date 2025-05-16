Директор Владимир Квиленков рассказал школьникам о предприятии, которое обеспечивает жителей чистой водой. Ребята познакомились с техникой. Узнали, для чего используют экскаватор, трактора и новая илососная установка. Школьники смогли увидеть самую главную часть системы водоснабжения города — станцию обезжелезивания.

Брянские школьники побывали на экскурсии в водоканале в рамках всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Во имя памяти На карте региона появилось больше Вечных огней – Смоленская область присоединилась ко всероссийской акции «Храним огонь Победы». 6 мая в Шумячах у братской могилы 265 воинов Красной Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от фашистских захватчиков, был зажжён Вечный огонь. Мемориальный комплекс был подключён к сетевому газу и модернизирован. В торжественном мероприятии, посвящённом этому знаковому событию, принял участие губернатор Василий Анохин, назвав Вечный огонь

Единство и вера Вместе с ветеранами, участниками СВО, общественниками, молодёжью, представителями органов власти и Смоленской митрополии, а также жителями города-героя Смоленска губернатор Василий Анохин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в сквере Памяти Героев областного центра. Напомним, что смоленская земля в полной мере испытала все ужасы военного времени. За 26 месяцев оккупации фашисты стёрли с лица земли 9 городов и более

Восстановлению подлежит! В Гагарине у новой монументальной арки, олицетворяющей стойкость и мужество советского народа, состоялось торжественное открытие благоустроенного Братского захоронения № 2. «На этой территории в годы Великой Отечественной вой­ны погибло более 25 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Сожжён, разрушен и уничтожен полностью или частично 141 населённый пункт. Здесь проходили кровопролитные бои, и каждый уголок этой земли хранит память о тех, кто сражался за наше будущее», – рассказал об

Парадным маршем В Смоленске прошёл парад в честь 80‑й годовщины Победы в Великой Отечественной вой­не. Смоленщина и смоляне внесли огромный вклад в разгром гитлеровской Германии. Это 9 Мая на Красной площади в своём выступлении отметил и Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин. Именно на нашей земле в 1941 году красноармейцы впервые вынудили фашистов обратиться в бегство, что сорвало планы врага по стремительному захвату Москвы. «Главные герои юбилея