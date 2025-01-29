Брянские школьники построили кормушки для зимующих птиц на мастер-классе от партии «Новые люди».

Экологический урок труда прошёл в школе № 57 города Брянска. В рамках проекта «Мы в ответе за них» сторонники партии «Новые люди» провели мастер-класс по изготовлению скворечников. Домики для зимующих создавали пятиклассники.

«На уроке также обсудили важность защиты птиц и объяснили детям, как правильно с ними обращаться и помогать в сложных ситуациях», — отметила сторонник партии Мариэтта, занимающаяся проектом зоозащиты в Брянске,

Скворечники развесили в ближайшем к школе сквере.