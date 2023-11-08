Брянские школьники стали призёрами олимпиады Союзного государства

Три брянские школьницы стали призёрами олимпиады Союзного государства в Бресте. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Бресте подвели итоги 16-ой олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Церемония прошла в Брестском областном центре молодежного творчества.

Одиннадцатиклассница Брянского городского лицея №1 имени А.С.Пушкина Мария Стеблева стала победителем среди российских ребят, а также дипломантом второй степени среди всех участников. В конкурсе выразительного чтения победила ученица Центра образования «Перспектива» Брянска Кира Мурзина. А ученица гимназии №7 Брянска Анастасия Фомичёва стала серебряным призёром в конкурсе риторов.