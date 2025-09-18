Брянские школьники участвуют в «Президентских состязаниях» на берегу Чёрного моря. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

10 смена стартовала во всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае. В её рамках проходят спортивные соревнованиях школьников «Президентские состязания». Брянщину представляют команды школы №5 имени К.И. Пушновой областного центра и Ивотской школы Дятьковского района.