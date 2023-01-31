Брянские следователи и прокуроры помогли вернуть тепло в квартиру ветерана

Сотрудники прокуратуры и следственного комитета помогли вернуть отопление в квартиру 103-летней участницы войны в Брянске.

Прокуратура Володарского района областного центра отреагировала на публикации в СМИ о том, что в квартире дома по улице Пушкина в городе Брянска замерзает 103-летняя участница Великой Отечественной войны Пелагея Зеленко. К ветерану приехали домой сотрудники надзорного ведомства и следственного комитета. Они превлекли специалистов, которые выяснили, что коммунальщики ненадлежащим образом произвели регулировку отопительной системы. Из-за этого радиатор в одной из комнат квартиры ветерана остыл.

Директору управляющей организации «Жилкомсервис» прокуратура внесла представление. После этого нарушения коммунальщики устранили. В квартире ветерана стало тепло. Заодно и в подъезде дома вставили окна.

Следователи и прокуроры ещё раз навестили Пелагеи Зеленкои. Они удостоверились, что в квартире стало тепло. А также поздравили ветерана с наступающим 80-летием со дня освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков.