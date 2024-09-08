Брянские следователи передали гуманитарную помощь жителям Курской области. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области решили помочь жителям Курской области, лишившихся жилья и личных вещей из-за обстрелов. Правоохранители купили комплекты постельного белья, подушки, одеяла, одежду, другие предметы первой необходимости, а также канцелярские товары для детей к школе.

Посылки передали в Центр добровольческих инициатив Брянска. Их отправят в пункты временного размещения жителей Курской области.