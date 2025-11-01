Город32

Брянские следователи передали посылки военным на границе региона

2025, 01 ноября 17:45 Общество
Брянские следователи передали посылки военным на границе региона
Источник фото

Сотрудники следственного комитета Брянской области передали посылки военным на границе региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

 

Офицеры следственного управления Следственного комитета России по Брянской области поучаствовали в гуманитарной акции. Вместе с волонтёрами организации «Патриоты наследия» они приехали на границу региона. Военнослужащим следователи привезли теплые нательные вещи, строительные материалы, посуда, электроинструмент, продукты и медикаменты. Также в посылках были письма со словами поддержки и благодарности от учеников Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного.

Читайте также
Компромисс, который никого не устроил. Почему «лежачие полицейские» подлили масла в огонь конфликта на Плодородной?
01 ноября 18:01
Компромисс, который никого не устроил. Почему «лежачие полицейские» подлили масла в огонь конфликта на Плодородной?
Свыше шести километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Злынковском районе
01 ноября 16:36
Свыше шести километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Злынковском районе
Суд в Сураже суд рассмотрит дело о вовлечении детей в употребление наркотиков
01 ноября 14:28
Суд в Сураже суд рассмотрит дело о вовлечении детей в употребление наркотиков
Брянские полицейские задержали подозреваемую в ночной краже из супермаркета
01 ноября 13:33
Брянские полицейские задержали подозреваемую в ночной краже из супермаркета

Новости регионов

29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для  занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного

Актуальные темы

Общество
Под прессом переполненных свалок: брянская мусорная драма, похоже, заканчивается
Происшествия
Жителя Жуковки ждёт суд за вымогательство у бывшей возлюбленной
Лента новостей
Девять жилых домов повреждены при атаке беспилотников в Брянской области
Лента новостей
Пассажирский микроавтобус атаковали дроны в Погаре
Лента новостей
Ещё один житель Погара пострадал при атаке дронов

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»
Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»

Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика