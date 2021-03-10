Брянские СМИ спровоцировали панику среди школьников и родителей

Директор гимназии № 1 Фокинского района Брянска выступил с опровержением.
Некорректные сообщения брянских СМИ вызвали панику среди школьников Брянска и их родителей. Речь идет об информации о поставках говядины с гормонами в гимназию № 1 Брянского района. Напомним, недобросовестного поставщика – бывший мясокомбинат «Тамошь», а ныне ООО «Мясной дом» – по решению суда оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Как сообщает городская администрация, ряд СМИ опубликовал ошибочную информацию о том, что нарушение выявили в гимназии № 1 Брянска (на фото). Напуганные родители поспешили связаться с руководством гимназии и городскими властями.
Директор гимназии №1 Фокинского района Брянска Александр Кравченко опубликовал на официальном сайте опровержение. Он разъяснил родителям, что с «Мясным домом» гимназия не работает. Мясную продукцию по договору поставляют ИП Мачехин и ИП Дашанов.
В 2020 году, также отметили в мэрии, нарушений при поставке продуктов питания в детские сады, школы, гимназии и лицеи Брянска выявлено не было.
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