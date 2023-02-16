Брянские сотрудницы полиции стреляли из пистолета и разбирали автомат

Участницы конкурса «Леди в погонах» состязались в стрельбе и разборке автомата Калашникова. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Пять финалисток ведомственного конкурса «Леди в погонах» прошли второй этап. Они прошли тестирование на знание законов. Затем сотрудницы полиции выполнили норматив по разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова. После этого девушки соревновались в стрельбе из табельного оружия.

После второго этапа лидирующие позиции за собой сохранила следователь отдела «Новозыбковский» лейтенант юстиции Виктория Кохан.

В заключительном этапе участницы исполнят творческие номера патриотической направленности. Победительницу конкурса определит жюри из числа руководителей областного УМВД и Общественного совета.