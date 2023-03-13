Брянские спасатели нашли 11 пострадавших под завалами

Брянские спасатели вытащили из под завалов 11 условных пострадавших на учениях. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Пожарно-тактическое учение прошло на предприятии «Бежицкая сталь». Неэксплуатируемое здание на территории завода сыграло роль двухэтажного жилого дома с двумя подъездами.

По сценарию учений, в квартире на первом этаже произошла утечка газа. Здание частично обрушилось и начался пожар. 11 жильцов оказались под завалами.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на происшествие через несколько минут. Они начали бороться с огнём и разбирать завалы. При введении пяти минут тишины при помощи прибора поиска пострадавших «КАЛЬМАР-АПП» специалисты спасли некоторых условных пострадавших. Других жильцов обнаружили с помощью тепловизора. Автокран и стропальщики разбирают завалы, а спасатели на автолестнице АЛ-50 на высоте распиливают строительные конструкции.

«Все поставленные задачи на участках выполнены. Это говорит о том, что подразделения подготовлены для ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций», — оценил работу начальник Главного управления МЧС России по Брянской Вадим Уваркин.

В мероприятии участвовали 109 человек и 23 единицы техники.