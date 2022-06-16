Брянские специалисты ремонтируют школы в луганской Брянке

Восстановят и другие соцобъекты.

Подготовить школы к новому учебному году городу Брянке в Луганской народной республике поможет Брянская область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз на совещании с заместителями.

Брянские специалисты уже начали работать. В первую очередь они восстановят котельные в школах. Также Брянке помогут сделать ремонт в больницах и других соцучреждениях.