Брянские спортсмены выиграли Весенний Кубок Федерации гандбола России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Новосибирске прошёл Весенний Кубок Федерации гандбола России. Участвовали в соревнованиях команды девочек 11 лет и младше.
Брянскую область представили воспитанницы спортивной школы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Спортсменки одержали пять побед в пяти встречах в групповом этапе.
В полуфинале брянские гандболистки обыграли сверстниц из Тюмени. В итоговом матче спортсменки встретились с командой из Омска. Первый тайм завершился вничью со счётом 7:7. После перерыва брянские гандболистки забросили 17 мячей, пропустив лишь три. Матч закончился со счётом 24:10.
Главный трофей гандболистки увезут в Брянск. Лучшим игроком Весеннего Кубка ФГР среди девушек (MVP) признали Валерию Диденко. Она же стала лучшим бомбардиром турнира, забросив 64 мяча в ворота соперников. А Надежда Руссу стала лучшим тренером соревнований.
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