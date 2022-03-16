Брянские студенты не участвовали в протестных мероприятиях  

В интернет-сообществах распространяют фейковую информацию и призывы к выходу на несанкционированные митинги.

Губернатор Брянской области провёл совещание с руководителями органов управления образованием, ректорами брянских вузов и колледжей.

«Ни для кого не секрет, что после начала проведения специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской республик, в социальных сетях, в интернет-сообществах распространяется недостоверная, фейковая информация, а также призывы к выходу на несанкционированные митинги. Причём преимущественно воздействуют на неокрепшие умы, распространяют деструктивную информацию в молодёжной среде. Неслучайно сегодня здесь присутствуют ректоры всех наших вузов, директора образовательных организаций среднего профессионального образования», — подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, после первого такого совещания был достигнут хороший результат: брянские студенты не участвовали ни в одном протестном мероприятии.

Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области Сергей Картохин подчеркнул, что в интернете продолжают осуществлять пропагандистскую деятельность представители оппозиции и представители пропагандистских структур иностранных государств. На участников протестных акций заводят дела. А эти факты негативно повлияют на всю дальнейшую жизнь молодых людей.