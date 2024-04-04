Брянские студенты побывали на экскурсии в областной думе

Студенты РАНХиГС побывали на экскурсии в Брянской областной думе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Студенты Брянского филиала РАНХиГС посетили Брянскую областную думу. Встреча приурочена к 30-летию парламента. Председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Анатолий Бугаев пообщался со студентами на тему становления парламентаризма в регионе. Депутат рассказал об особенностях работы думы и законотворческой работе.

Кроме того, представители департамента финансов Брянской области прочитали студентам лекцию по финансовой грамотности. А в завершении встречи ребята побывали на экскурсии по Брянской областной Думе.